Mantelzorger Wytske in gesprek met zorgminister Helder: ‘Ik ben boos op u. En niet een beetje’

De deurbel gaat: een hard, monotoon geluid. Wytske Breedijk staat rustig op. ,,Daar gaan we dan”, zegt ze. In de deuropening van haar vrijstaande woning in Zwolle-Zuid staat de Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport.

Breedijk schreef een brief in de krant naar minister Helder. Daarin vertelt ze verbijsterd te zijn over uitspraken van de minister dat er niet meer plekken bijkomen in verpleeghuizen voor mensen met dementie. ‘Volgens mij hebt u nog nooit iemand met vergevorderde dementie meegemaakt, noch in uw familie, noch in een verpleegtehuis’, schrijft ze. Minister Helder nam contact op, omdat ze vanwege de ingezonden brief in gesprek wilde met Breedijk. Wij brachten ze bij elkaar.