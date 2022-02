Marc weet het al heel lang, maar nu heeft zijn Annemarie het echt: ‘Die ziekte verandert alles’

Het is heel bijzonder dat Marc en Annemarie erover willen praten. Want velen schamen zich ervoor. Maar wat is het eigenlijk? ,,Ik leg mensen vaak uit dat het een soort combinatie is van Alzheimer, Parkinson, en MS of ALS”, begint Marc. ,,Dan krijgen ze een beeld. Ze beseffen dat als je een van die ziekten hebt dat al erg genoeg is, laat staan een combinatie ervan.”