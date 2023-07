Marcel kreeg hartaanvallen en hersenbloedingen, toch blijft hij mensen met weinig geld helpen

Eén op tien 25-plus­sers woont met ouders: veel meer mannen dan vrouwen

Het aantal 25- tot 40-jarigen dat onder een dak woont met vader en/of moeder, in 2022 nog min of meer gelijk gebleven, is dit jaar ineens met 5 procent gestegen. Daardoor woont nu één op de tien dertigers en late twintigers (nog) thuis. Het verschil tussen mannen en vrouwen is groot: bijna een kwart miljoen mannen tussen de 25 en 40 jaar wonen samen met (een van) hun ouders, tegen iets meer dan honderdduizend vrouwen.