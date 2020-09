Marco Kroon tegen rechter: ‘Wildplassen was pure overmacht’

De in opspraak geraakte Marco Kroon noemt zijn wildplas-actie tijdens carnaval vorig jaar ‘pure overmacht’. Alles had hij er aan gedaan om netjes naar een toilet te kunnen gaan, vertelde hij aan de kantonrechter, maar hij kon echt niet anders meer.

Het lijkt bijzaak na alle ophef die Kroon veroorzaakte met de kopstoot die hij gaf aan een agent tijdens het inmiddels beruchte wildplas-incident. Daar kreeg hij 100 uur taakstraf voor. De wildplas-overtreding die hem mogelijk 140 euro kost, valt daarbij in het niet. Maar voor Marco Kroon is de boete waar alle ellende mee begon inmiddels een principekwestie geworden.

En dus kwam hij gisteren wederom naar de rechtbank om zijn kant van het verhaal te vertellen. Voor het eerst in uniform, nadat zijn werkgever de schorsing na zeventien maanden beëindigde.

Dezelfde route

Ja, hij heeft staat plassen op straat, vertelde hij de rechter. Geen twijfel daarover. Maar het was pure overmacht, legde Marco Kroon de militaire kantonrechter nog eens haarfijn uit als hem wordt gevraagd waarom hij dat deed. ,,Elk jaar loop ik dezelfde route met carnaval. Elk jaar plas ik op dezelfde plekken, maar nu was in één straat de looprichting veranderd in verband met de veiligheid. Ik kon het niet meer ophouden.”

Volgens Kroon heeft hij al sinds 1993 een hyperactieve blaas. ,,Ik slaap maar twee uur per nacht, want dan moet ik weer plassen. Ik heb zelfs twee plasflessen in mijn auto.” Ook nu houdt hij het na anderhalf uur niet meer en wordt de zitting even onderbroken voor een plaspauze.

Druk

Maar had Kroon daar dan niet meer rekening mee moeten houden, wil de rechter van hem weten. ,,U weet dat het druk is met carnaval. Had u niet minder kunnen drinken? Of sneller naar het toilet kunnen gaan?”

Nee, vindt Kroon. Het gaat elk jaar goed, maar doordat de looprichting was omgedraaid zag hij geen andere mogelijkheid meer. Kroon zegt zoveel mogelijk uit het zicht te zijn gaan plassen om niemand tot last te zijn en om niet herkend te worden. ,,Want voor je het weet wordt er weer over mij gesproken. Ik ben daar altijd heel bewust mee bezig.”

Plasluier

De officier van justitie vindt dat Kroon maar een plasluier had moeten dragen of desnoods in zijn broek had moeten plassen als hij zo graag carnaval wil vieren met zijn aandoening. ,,Het is niet zo dat als je gaat stappen met carnaval je overal mag gaan plassen als er te weinig plaszuilen zijn. Het schoonhouden van de openbare ruimte vind ik het belangrijkste.” Wat hem betreft blijft de boete staan, al doet hij er wel 20 euro vanaf.

Advocaat Geert-Jan Knoops wees de rechter erop dat er veel te weinig plasgelegenheden waren voor de mensen die op die avond op de been waren.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

