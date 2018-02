Marco Kroon wil film over zijn heldendaden

Dat bevestigt Kroon aan RTL Nieuws. Voor het filmen kan beginnen, moet Kroon nog wel enige tijd geduld hebben. Defensie heeft namelijk aangegeven dat zij pas een besluit wil nemen over het verzoek, wanneer het onderzoek van het OM naar een geweldsincident in Afghanistan is afgerond.

Verklaring

Kroon gaf onlangs een uitgebreide verklaring over een incident dat plaatsvond toen hij naar Afghanistan uitgezonden was. Hij vertelde destijds hoe hij gevangen werd door terroristen en door hen werd mishandeld. De man die hem mishandelde, werd later door Kroon tijdens een confrontatie tussen de twee doodgeschoten. ,,Het was op dat moment hij of ik."