Marco van Basten zegt sorry na roepen nazigroet ‘sieg heil’ tijdens uitzending Fox Sports

Sieg heil (vertaald: heil aan de overwinning) is een groet die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt in nazi-Duitsland. Nadat Van Bastens woorden voor verbijstering op sociale media hadden gezorgd, kwam hij in de rust van het duel met een kort excuus voor de in zijn ogen ‘misplaatste grap’.



,,Het was niet mijn bedoeling om mensen te shockeren, ik wilde alleen het Duits van Hans belachelijk maken. Maar ik bied mijn excuses aan”, aldus de oud-bondscoach van Oranje die in de studio was om de wedstrijd te analyseren.



Zijn opmerking schoot bij velen in het verkeerde keelgat; niet alleen vanwege de gewraakte woorden, maar vanwege ook de belabberde timing. Alle betaalde voetbalclubs maken deze week immers een statement tegen racisme en discriminatie. Dat doen ze naar aanleiding van een heftig incident, vorige week zondag, tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Voetballer Ahmad Mendes Moreira werd daarin racistisch bejegend door Den Bosch-supporters. De wedstrijd werd kort stilgelegd, ging door, maar zorgde voor een schokgolf in ons land.