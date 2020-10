Marechaussee neemt afstand van medewerker die mars houdt tegen ‘ritueel kindermisbruik’

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is zeer ontstemd over de actie van een medewerker. Die roept collega's op eind volgende maand een mars te lopen tegen kindermisbruik en flirt daarbij met bekende complottheorieën. De KMar neemt afstand van de actie en gaat in gesprek met de opperwachtmeester.

De medewerker, Melchior Verbon, roept militairen en veteranen op om op 30 november een mars van ruim 30 kilometer te lopen, eindigend op het Binnenhof in Den Haag. Daarbij wil hij ‘kindermisbruik, kinderhandel, organenhandel en ritueel misbruik van kinderen’ aan de kaak stellen. Ook wil hij een verbod op de Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, in de volksmond bekend als de pedopartij.

In zijn oproep verwijst hij naar mediaberichten waarin leden van de (inter)nationale bestuurlijke en rechterlijke macht in verband gebracht worden met kindermisbruik en pedofilie. In de bijbehorende video komt Verbon kort in beeld met een baret van de marechaussee.

Volledig scherm Een screenshot uit de video. © Youtube

Complottheorie

Veel van de gebruikte termen - zoals ritueel misbruik van kinderen - zijn ook in zwang bij aanhangers van complottheorieën als Pizzagate en QAnon. Die laatste vindt in de Verenigde Staten veel weerklank en waait langzaam over naar Europa. Techbedrijven als Facebook en YouTube weren uitingen die de theorie verspreiden sinds kort van hun platforms.

Ook in Nederland lijken dit soort geluiden aan populariteit te winnen. Vrijdag bleek in Almelo de stoep voor het gemeentehuis te zijn ondergekalkt met de spreuk ‘We worden geregeerd door satanische pedofielen'.

Volledig scherm Mensen hebben leuzen op de straat en bij het gemeentehuis van Almelo geklad. © News United / Bert Kamp

Disclaimer

Verbon zegt zelf geen aanhanger van QAnon of van andere complottheorieën te zijn, maar wil het grote probleem dat kindermisbruik volgens hem is onder de aandacht brengen. Verbon noemt ‘kindermisbruik en orgaanhandel’ in een online interview een grotere pandemie dan corona.

De marechausseemedewerker duikt de laatste maanden geregeld op op sociale media. Eerder sprak Verbon zich in video-interviews uit tegen het coronabeleid en de spoedwet. Ook was hij aanwezig bij demonstraties van protestgroep Viruswaarheid. Bij een eerdere post op zijn LinkedIn-pagina plaatste hij wel een disclaimer: ‘Dit is mijn eigen mening en niet de mening en/of beleid van de Koninklijke Marechaussee.’

Het nieuwste initiatief van Verbon, die als docent actief is bij de Marechaussee, gaat voor zijn werkgever echter te ver. ,,We zijn ervan op de hoogte en nemen er afstand van. Dit is niet in lijn met de waarden van de marechaussee. Het zijn echt individuele denkbeelden van deze medewerker.”

De marechaussee is inmiddels ‘in gesprek’ met Verbon, en wil er verder niets over kwijt. Zelf geeft hij in een reactie aan dat er maandag een gesprek volgt, en dat hij tot die tijd niet op de kwestie kan ingaan. Of er meer medewerkers van de marechaussee zijn die de denkbeelden van Verbon aanhangen, weet de woordvoerder niet. ,,Ik ben het niet eerder tegengekomen.”

