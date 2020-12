Marechaussee: ‘Verdachte situatie op Schiphol’

OVV: Oorzaak crash marineheli­kop­ter bekend, meer onderzoek nodig

10:18 De oorzaak van de fatale crash van de NH90-gevechtshelikopter, die 19 juli in zee bij Aruba neerstortte, roept nieuwe vragen op. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een vandaag gepubliceerd rapport over de crash. Twee van de vier bemanningsleden kwamen daarbij om het leven.