Marechaussees op Eindhoven Airport besmet met coronavirus, 25 in thuisquarantaine

Advocaat beticht rechtbank in Marengopro­ces van discrimina­tie

17:02 Opnieuw liepen de spanningen in de rechtszaal hoog op tijdens het grote liquidatieproces Marengo. Ditmaal omdat één van de advocaten van de verdachten meende dat hij racistisch werd bejegend door de rechtbank. Bouchikhi vroeg uiteindelijk of de rechter zich wilde terugtrekken, en dreigde met een wrakingsverzoek. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman was er bij en deed via Twitter live verslag. Zijn tweets vind je onderaan het artikel.