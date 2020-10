Marengo-proces hervat in zwaar beveiligde rechtbank De Bunker

LIVE TWITTERIn de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp is vanochtend het liquidatieproces Marengo hervat. Het is alweer de dertiende pro-formazitting tegen een groep van zestien verdachten, van wie Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. Misdaadverslaggever Yelle Tieleman is in de rechtbank aanwezig en doet via Twitter verslag.

Het Marengo-proces, dat draait om een reeks van zes onderwereldmoorden en een aantal moordpogingen, is de afgelopen maanden behoorlijk onder spanning komen te staan. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in deze zaak, samen met Saïd Razzouki. Die is nog niet in Nederland, maar zit momenteel vast in een Colombiaanse cel.

Informatie gelekt

Volledig scherm © ANP De afgelopen maanden is het Marengo-proces veelvuldig in het nieuws geweest. Zo werd in augustus een inmiddels berucht proces-verbaal toegevoegd aan het dossier, waaruit zou blijken dat een aantal advocaten in de zomer van 2015 informatie zou hebben gelekt aan de organisatie van Taghi. De advocaten reageerden woedend en ontkenden in alle toonaarden.

Enkele weken later onthulde deze nieuwssite bovendien dat advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in juni 2019 op luchthaven Schiphol en in Dubai zijn geobserveerd door de politie. Dit nadat de politie een tip kreeg dat de twee advocaten de toen nog gezochte Taghi zouden ontmoeten. Dat bleek niet te kloppen, en opnieuw werd er vanuit de advocatuur woedend gereageerd. Ze stelden dat zij door het observeren door het Openbaar Ministerie in gevaar zijn gebracht. Bovendien had het OM de volgactie niet in het dossier opgenomen. De rechtbank besloot onlangs dat het OM meer informatie moet geven over deze opsporingsmethode.

Luister hieronder naar onze podcasts 'Achter het Verhaal', waarin het Marengo-proces meermaals is besproken.

Onderzoeksrechter gestopt

Alsof dat nog niet genoeg was legde twee weken geleden ook een onderzoeksrechter het werk neer. Die deed dat nadat er bij een zitting achter gesloten deuren een groot conflict was ontstaan met een aantal advocaten. De onderzoeksrechter schreef in een brief te stoppen vanwege ‘de onaanvaardbare bejegening’ door de advocaten. Doordat deze rechter nu gestopt is, dreigen de verhoren met getuigen en de kroongetuige forse vertraging op te lopen. Hoe dat verder moet zal vandaag tijdens de zitting aan de orde komen.

