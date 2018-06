Marine geeft toe: 'We hebben orkaan Irma onderschat'

Dat zegt Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied Peter de Vin in een interview met het personeelsblad Alle Hens. De uitspraak is opmerkelijk omdat de Commandant der Zeestrijdkrachten Rob Kramer vorig jaar nog flink uithaalde naar toenmalige premier Marlin van Sint Maarten. Volgens Marlin hadden de Nederlandse mariniers niets gedaan tegen de plunderingen. Klinkklare onzin, noemde Rob Kramer dat toen: ,,Mijn mensen hebben binnen de grenzen van hun mogelijkheden vanaf het eerste moment handelend opgetreden"

Brigadegeneraal De Vin steekt nu toch ook een hand in eigen boezem. De marine realiseerde zich volgens hem onvoldoende dat vooral het bestuur en de veiligheidsdiensten ook slachtoffer waren van de ramp. Doortastend optreden was daardoor vooral de eerste 48 uur moeilijk met de plunderingen tot gevolg. ,,Op verzoek van de lokale autoriteiten was onze prioriteit hulp bieden en de schade in kaart brengen. Dit had, met de kennis ook het handhaven van de openbare orde en veiligheid moeten zijn,'' zegt De Vin.