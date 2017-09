Marinier De Punt: Ik schoot op iemand die bewoog onder een deken

Op dat moment zag hij door het raampje van de deur een kaper liggen. Hij vuurde met zijn uzi een salvo. ,,Ik richtte op de bank. Ik zag iets of iemand bewegen onder een deken. Ik heb geschoten omdat ik niet wist wat hij aan het doen was. De kaper heeft me niet aangekeken. Het gebeurde in een fractie van een seconde. Het is actie-reactie.’’



De marinier zegt niet gecheckt te hebben of de kaper door zijn schoten gedood was. Hij ging gelijk door naar de tweede coupé ernaast. Daar heeft hij niet geschoten, omdat hij daar geen personen of beweging zag.



Tijdens de zitting werd de marinier geconfronteerd met foto’s van de lichamen van de gedode treinkapers Dominggus Rumamory en George Matulessy in de ene coupé en het lichaam van Max Papilaja, dat in de tweede coupé werd aangetroffen. Opvallend genoeg meende de marinier het lichaam van Papilaja te herkennen als degene op wie hij heeft geschoten, terwijl hij eerder verklaarde niemand in de tweede coupé te hebben gezien.