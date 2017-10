Marinier Rinus: Als ik iemand moet uitschakelen, doe ik het goed

Marinier Rinus verscheen vandaag als laatste van 11 mariniers, die sinds begin vorige week voor de rechtbank zijn gehoord over de beëindiging van de treinkaping bij De Punt (1977). Rinus was commandant van de aanvalsgroep die de coupé van Hansina moest 'zuiveren'. Hij verklaart hij bij binnenkomst met een uzi te zijn beschoten vanuit de restauratie, waar de kaapster zich bevond. Hij schoot niet terug, maar gooide een noisegrenade en liep gelijk de coupé in.,,Ik zag rechts in de hoek wat bewegen en gaf van 1,5 à 2 meter afstand twee korte vuurstoten.''

'Mama, mama'

Daarna zag hij Hansina op de grond liggen. Ze leefde nog. ,,Ze bewoog haar hoofd en zei een paar keer 'mama, mama'. Daarna heb ik niet meer geschoten, maar ben verder gelopen. Op zo’n moment heb ik geen tijd om te kijken of iemand gewond is. Pas later hoorde ik van haar verwondingen.''



Hansina is gevonden met 40 verwondingen in haar lichaam, waaronder twee onverklaarbare wonden van revolverschoten, zo blijkt uit het autopsierapport. ,,Als dat er staat, zal her wel.''



Rinus had ook een revolver, net als zijn collega-marinier '2D' die bij hem liep. Die verklaarde ook dat hij een paar keer op Hansina heeft geschoten. Beiden weten zeker dat de ander niet heeft geschoten.