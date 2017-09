Marinier vindt rechtszaak over einde treinkaping De Punt (1977) een farce

De twee mariniers die onder codenamen gehoord worden zijn geen sleutelfiguren. Het zijn marinier-ziekenverpleger '5G' en marinier '5D'. Ze hoorden bij de groep die de kop van de trein bestormde. Daar bevonden zich drie kapers, onder wie leider Max Papilaja. Alledrie zijn ze gedood.



De mariniers worden ondervraagd over de voorbereiding op de actie, de geweldsinstructies en de gebeurtenissen in de trein. '5G' is tijdens de actie niet in de trein geweest, maar zegt wel dat Papilaja vanuit de trein heeft geschoten en dat ze hebben teruggeschoten. Iets waar de Nederlandse staat in eigen onderzoek nooit bewijs voor heeft gevonden.



De mariniers reageren geagiteerd op vragen van advocaat Liesbeth Zegveld van de nabestaanden. ,,Ik vind heel deze zaak een farce'', zegt verpleger '5G'. ,,Dat ik hier na 40 jaar zit. Dat we ze geëxecuteerd zouden hebben. Ik had ook liever gehad dat ze allemaal geboeid op de rails lagen."



De suggestie dat tijdens een geheime briefing kort voor de aanval vanuit de regering de instructie kwam dat geen kaper de trein levend mocht verlaten, doet hij af als 'absolute onzin'. En de geweldsinstructie was duidelijk. Als de kapers zich 'duidelijk waarneembaar' overgaven, mocht er niet op ze geschoten worden maar moesten ze krijgsgevangen worden gemaakt. ,,We mochten echt niet vuren als we twijfelden. Ik mocht alleen schieten ter verdediging als ik in het nauw kwam.''



In de kop van de trein heeft hij twee of drie dode kapers zien liggen. Maar niet Papilaja. Veel kan hij zich niet herinneren van wat hij zag. ,,Het was bloederig. Mensen zagen er natuurlijk niet uit zoals je ze op een foto ziet.''