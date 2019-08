Marjo krijgt verkeerd overgemaakte 17.000 nog niet terug: veroordeelde Bulgaar in beroep

Onderneemster Marjo Ladage maakte het bedrag vier jaar terug per ongeluk over naar haar oude spaarrekening die allang was opgeheven, maar nog wel in haar digitale adresboekje stond.



Eind 2016 maakte justitie bekend dat de man die Marjo’s spaargeld zo ‘dankbaar’ had ontvangen, was aangehouden. Hij bleek voor zakkenrollerij opgepakt en onderzoek wees uit dat hij ook de gezochte Bulgaar was die Marjo’s ‘cadeautje’ had verduisterd.



Twee weken terug werd de man wegens verduistering dan eindelijk veroordeeld tot 100 uur werkstraf en terugbetalen, met rente, van het geld. Hij had kunnen weten dat het geld niet van hem was. Het CJIB zou het bedrag voor Marjo gaan innen. Maar dat wordt nu toch weer met maanden uitgesteld omdat de man in hoger beroep is gegaan.



Ladage deed destijds zaken bij ABN Amro. Nog niet alle banken deden toen aan een naam- en nummercheck. Inmiddels is dat - mede door dit incident - wel het geval.