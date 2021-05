Marjon (35) vecht tegen oneerlijke behandeling alleenstaanden: ‘Ik wil met Rutte aan tafel’

Grote steden luiden noodklok: ‘Lerarente­kort bedreigt miljarden­plan voor onderwijs’

21 mei Het lerarentekort is de grootste bedreiging voor een kabinetsplan om corona-achterstanden weg te werken, waarmee 8,5 miljard euro is gemoeid. Dat schrijven de vier grootste steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - vandaag in een brandbrief aan de Tweede Kamer.