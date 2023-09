Marktplaats-oppasser (24) verzamelde acht jaar lang kinderporno; één slachtoffer geïdentificeerd

Julian F. bood zich vier jaar lang tussen 2019 en eind mei 2023 aan via Marktplaats als oppas. De politie heeft elf gezinnen kunnen achterhalen waar F. over de vloer kwam. Volgens het Openbaar Ministerie is er tussen al het gevonden beeldmateriaal op dit moment één oppaskind geïdentificeerd die F. zelf zou hebben misbruikt. Omdat de politie nog druk bezig is met het bekijken en identificeren van de kinderen in het aangetroffen materiaal, sluit de politie niet uit dat er nog meer kinderen zijn misbruikt. Op dit moment is zestig procent van het materiaal bekeken.

In het onderzoek is ook een tweede verdachte opgepakt. Het gaat om een 38-jarige man uit Alkmaar. Hoofdverdachte F. zou hem de zelfgemaakte beelden hebben gestuurd van het kindermisbruik. Of hij dat ook naar anderen heeft gedaan, wordt op dit moment onderzocht. De politie vond meer dan 3000 chats die nu worden geanalyseerd.

Advocaat Carlo Crince le Roy vertelde op de zitting dat F. ten onrechte wordt afgeschilderd als grootschalig kindermisbruiker. Hij noemde als voorbeeld een foto van een hand die over een luier wrijft, die volgens hem niet onder kinderporno valt. F. en zijn medeverdachte deelden met elkaar fantasieën over kindermisbruik, schetste de advocaat van F. Beiden zijn nooit samen op een oppasadres geweest waarover ze fantaseerden, stelt de raadsman.

Verdacht gedrag

De zaak kwam aan het rollen nadat één van de ouders een melding deed van verdacht gedrag van de 24-jarige. De gezinnen bij wie de man heeft opgepast komen uit de gemeenten Molenlanden, Den Haag, Zoeterwoude, Hollands Kroon, Dijk en Waard, Zaanstad, Breda, Den Bosch, Tilburg, Overbetuwe en Nieuwegein, dus vijf provincies in totaal.

Volgens politie en justitie had F. een ‘aantrekkelijk tarief’ en wekte hij vermoedelijk vertrouwen bij de ouders door foto’s waarop hij te zien is in een politie-uniform. Er wordt benadrukt dat hij nooit in dienst is geweest bij de politie: hij is gefotografeerd in het uniform doordat hij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) volgde en als zodanig mocht meekijken bij het politievak.

De zaak gaat op 6 november verder en F. blijft tot die tijd vast zitten. Hij staat onder meer op de wachtlijst om te worden onderzocht door gedragswetenschappers van het Pieter Baan Centrum.