‘Marokkaanse brandweerman was bang dat ze hem bewust niet uit het vuur zouden halen’

Dit is foute boel, beseft Leen Schaap (61) op zijn eerste werkdag als commandant van de Amsterdamse brandweer. Hij heeft net zijn nieuwe uniform aan en brengt zijn eerste bezoek aan kazerne Dirk achter het Rijksmuseum. ,,Behalve de bevelvoerder was er niemand. Het was er oorverdovend stil. Alle mannen hadden zich verschanst in de fitnessruimte. Niemand die het fatsoen had om een hand te geven. Toen wist ik: dit is geen incident, dit zit verkeerd tot op het bot.”