Marokkaanse voetbalfans vieren oorverdovend feest in grote steden: ‘Eindelijk!’

Ook in andere steden wordt de Marokkaanse overwinning gevierd. In Amsterdam was het vooral druk op het Mercatorplein. In de hoofdstad staken feestvierders vuurwerk af en lag door de drukte het tramverkeer korte tijd stil. In Den Haag werd vooral feest gevierd op de Hoefkade. Het was er even onrustig toen er voorwerpen naar de politie werden gegooid. Maar volgens een woordvoerder van de politie in de Hofstad keerde de rust al snel terug en is er sindsdien sprake van een feeststemming.