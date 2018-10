Marokko en Nederland botsen in 'stormachtige sessie': minister annuleert bezoek

Justitieminister Mohamed Aujjar zou begin deze week zijn Nederlandse ambtsgenoot Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) ontmoeten, ook zou hij spreken met de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. Maar zijn bezoek aan het Binnenhof is uitgesteld.

Reden is de 'de stormachtige ontmoeting' tussen de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken en zijn Nederlandse ambtsgenoot Stef Blok (VVD) vorige week in de marge van de VN-vergadering in New York. Dat melden diverse Marokkaanse media.

(Artikel gaat verder na de foto)

Volledig scherm De Marokkaanse minister van Justitie Mohamed Aujjar annuleerde zijn bezoek aan Nederland. © Habous

Tijdens de sessie bij de VN-top spraken de ministers opnieuw over de demonstraties in het Rif-gebied. Volgens minister Blok lijken de straffen voor protestleiders - sommigen kregen tot twintig jaar celstraf - 'aan de hoge kant', zei hij eerder. En dat gevangenen niet altijd volgens internationale mensenrechtennormen behandeld zijn, noemt Blok in een recente Kamerbrief 'zorgelijk'.

De Rif-demonstranten ageerden tegen onderdrukking en achterstelling van de lokale bevolking en corruptie in het noordelijkste puntje van het land, maar volgens de Marokkaanse regering brachten zij de staatsveiligheid in gevaar.

Marokko moet niks hebben van de Nederlandse bemoeienis. De stellingname van het kabinet bevat 'onwaarheden, ongepaste uitspraken en onjuiste beoordelingen', zo is Blok in New York meegegeven, aldus het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op Facebook. ,,Marokko hoeft niet de les gelezen te worden'', meldt het ministerie dat de ontmoeting als 'stormachtig' beschrijft.

(Artikel gaat verder na de foto)