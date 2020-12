Het martelcomplex dat afgelopen zomer in het Brabantse Wouwse Plantage werd opgerold zou volgens het OM een rol hebben gespeeld in een groot conflict tussen rivaliserende groeperingen in het criminele circuit. Dat stelde officier van justitie Koos Plooij vrijdagochtend tijdens een nieuwe inleidende zitting in het proces 26Douglasville.

Inmiddels zitten tien verdachten vast in dit proces, onder wie de recent aangehouden Roger P. (49) uit Rotterdam. Deze P., met de bijnaam Piet Costa, is volgens het OM de man die opdracht heeft gegeven voor het bouwen van het martelcomplex. Bovendien is hij de hoofdverdachte in een groot onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel. Hij zou een van de grootste smokkelaars van Nederland zijn en honderden miljoenen hebben vergaard. Daarnaast verbleef hij voornamelijk in het buitenland. Maar nadat in mei zijn compagnon Ibrahim Azaim in Rotterdam werd geliquideerd besloot hij naar Nederland af te reizen. Omdat de politie door het hacken van chatdienst Encrochat live mee kon lezen, kon hij worden ingerekend.

Onderwereldconflict

Quote Ik ben normaal niet van deze afdeling. Maar er zijn er nu een paar... Ik hoop dat ik ze kan martelen Chatbericht van Roger P. aan Ibrahim Azaim, die dan nog in leven is Begin dit jaar ontstond een heftig conflict rond de groepering van Roger P., nadat een miljoenenbedrag van hem gestolen zou zijn. Als reactie daarop zocht P. volgens het OM contact met Robin van O. (40), die ook tot zijn groep zou behoren. Officier Plooij citeerde uit een aantal onderschepte chatberichten tussen Roger P. en Robin van O. ‘Ik ben normaal niet van deze afdeling’, schrijft P. dan aan Van O. ‘Maar er zijn er nu een paar…. Ik hoop dat ik ze kan martelen.’ Ook schrijft hij aan Azaim, die dan nog in leven is: ‘wil je onze bajes zien…’ waarna hij een foto stuurt. ‘Plek voor man of tien. Schone loods. Alles geïsoleerd. Ze mogen schreeuwen.’ Ook chatten ze over het vervoer van doelwitten naar de loods, en wat er nog meer nodig is: politiekleding, vuurwapens, stopborden.



Volgens Plooij was het duidelijk dat de zeeloods met daarin een tandartsstoel maar één doel had: het martelen van criminele rivalen. Op die manier zou wraak worden genomen voor de diefstal van het miljoenenbedrag, zo lijkt het.

Gestolen politiekleding

De recherche kwam het martelcomplex uiteindelijk op het spoor dankzij het hacken van Encrochat. Criminelen gebruikten deze telefoons om met elkaar te communiceren, met het idee dat zij anoniem waren en niemand mee kon lezen. Niets bleek minder waar. In de berichten werd gesproken over de bouw van het martelcomplex en werden foto’s van de voortgang aan elkaar verstuurd. Toen de politie doorkreeg wat er gaande was, werd het complex volgehangen met camera’s. Op het moment dat het complex bijna klaar voor gebruik was, greep de politie in en volgde een reeks aanhoudingen. Bij de inval werden snoeischaren, takkenscharen, een vrieskist, scalpels en vingerklemmen, politie-uniformen, stopborden en zwaailichten gevonden. De positiekleding blijkt afkomstig van een diefstal uit een politiebureau in het Groningse Haren, in 2018.

DNA-sporen op tandartsstoel

De meeste verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. Een enkeling heeft verklaard dat in de containers werd gewerkt aan de bouw van een wietplantage. Van een martelkamer zou hij niks geweten hebben, de tandartsstoel had hij niet gezien. Het OM gelooft dat niet. Bovendien bleek onlangs uit forensisch onderzoek dat het dna van één van de verdachten op de riemen van de tandartsstoel is gevonden. Het OM vroeg de rechtbank om het voorarrest van de verdachten te verlengen.

