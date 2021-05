Martien R. en zeven andere verdachten boycotten proces: ‘De dames van justitie manipuleren’

De Osse wapen- en drugshandelaar Martien R. wil niet meer meedoen aan het proces tegen hem en zijn medeverdachten. Ook zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers wil niet meer komen. Ze deelden dat vrijdagmorgen mee aan het begin van de zitting. Martien R. is boos dat de rechtbank gisteren besloot dat alle verzoeken van advocaten om meer informatie over de afluisteroperatie zijn afgewezen. Ook andere verdachten en hun advocaten blijven weg.

,,Ik kan praten als Brugman, maar dat heeft geen enkele zin meer. Ik heb er geen fiducie in dat dit nog een eerlijk proces wordt”, zei Martien R. onmiddellijk nadat hij het woord had gekregen. ,,Ik weiger om aan dit circus deel te nemen. Ik doe hier niet aan mee.’’

Advocaat Kuijpers kondigde aan dat ook andere advocaten dezelfde opstelling zullen kiezen. Zeker acht van de vijftien verdachten en hun advocaten zullen niet meer aanwezig zijn bij het megaproces. De rechtbank heeft zich nu teruggetrokken om te bepalen hoe het verder moet. De rechters zouden Martien R. kunnen verplichten om te komen.

R. wordt ervan verdacht dat hij aan het hoofd stond van een criminele organisatie die zich bezighield met de handel in drugs en wapens. Hijzelf en veertien andere verdachten, onder wie een groot aantal familieleden, staan terecht in een omvangrijk proces dat nog twee maanden zou duren. Vandaag zou het eigenlijk gaan over een onderschept cocaïnetransport van 1561 kilo dat in 2018 werd onderschept.

Geen eerlijk proces

Nadat R. en zijn raadsman hun aankondiging hadden gedaan, verlieten ze beiden de rechtszaal. Kuijpers had met een wrakingsverzoek nog om andere rechters kunnen vragen, maar dat wilde hij niet. ,,De Hoge Raad stelt hoge eisen voor wraking. Onwelgevallige beslissingen zijn onvoldoende. Maar mijn cliënt krijgt een verre van eerlijk proces, precies waarvoor hij bang was.”

Het besluit van de verdachte kwam nadat de rechtbank donderdag had besloten om alle verzoeken af te wijzen die de verdediging eerder deze week in het proces had gedaan. Dat ging onder meer over het horen van politiemensen. Die zouden nogmaals moeten verklaren over het afluisteren van R. en zijn medeverdachten in het kantoor op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat. De rechtbank vond echter dat die al “voldoende” waren gehoord.

Volgens Jan-Hein Kuijpers, de raadsman van Martien R., willen in elk geval alle verdachten die zijn aangesloten bij advocaten van zijn kantoor niet meer komen. Dat gaat om Martien zelf, maar ook om onder anderen zijn zoon, broer, schoonzoon en neef. Zij waren vanochtend niet aanwezig, maar zullen dit besluit volgende week officieel kenbaar maken bij de rechtbank.

Manipuleren

,,Ik ben teleurgesteld en boos‘’, zei R. tegen de voorzitter van de rechtbank. ,,U heeft steeds de dames van justitie geloofd. Zij manipuleren en u gaat met alles akkoord wat zij zeggen. U zit op de verkeerde stoel; u zit op de stoel van uw vorige baan. U was officier van justitie en daar was u goed in. Uw collega’s bakken er niks van.‘’

De rechtbank in Den Bosch besloot donderdagmiddag dat de advocaten voldoende informatie hebben gekregen over de afluisteroperatie van de politie. ,,We zijn ook binnen de regels gebleven”, zegt persofficier Janine Kramer in een gisterochtend opgenomen interview met het Brabants Dagblad. Daarin erkent ze ook dat een ‘groot deel van het bewijs’ tegen de verdachten leunt op de afgeluisterde gesprekken in de ‘vergaderschuur’.

