Martijn (49) heeft geen familie en vrienden en doet noodkreet: ‘Getwijfeld of ik het moest doen’

Vage antwoorden doen buurt vermoeden dat opa 'Juupske' al lang in de vriezer lag

Vrijwel niemand in de straat die hem ooit heeft gezien. Die überhaupt wist dat hij bestond. Toen afgelopen week het lichaam van een bejaarde man werd ontdekt in de vriezer van zijn familie stond de buurt dan ook perplex. ‘Juupske’, zou de opa worden genoemd. ,,Ze vertelden altijd dat hij boven in bed lag.”