Martin roept vanuit het verpleeghuis om zijn vrouw, maar Conny mag niet naar binnen

Dinsdagmiddag werd Martin Nuijten nog één keer meegenomen voor een wandeling door Bergen op Zoom. Het was de laatste, voor onbepaalde tijd. Martin (74) zat in zijn rolstoel, zijn vrouw Conny (73) duwde hem voort. Intussen probeerde zij hem uit te leggen wat er aan de hand was. Corona, een nieuw virus waar nog geen vaccin of medicijn tegen is. ,,Martin heeft parkinsonisme, hij zit in het verpleeghuis”, zegt Conny. ,,Dingen van lang geleden herinnert hij zich nog wel, maar de dingen van nu is hij binnen een minuut weer vergeten.”