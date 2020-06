Massademonstratie wekt woede: ‘Dit is klap in gezicht’

Volledig scherm Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam in gesprek met demonstranten tijdens het protest op de Dam. © ANP Aanleiding voor het massale protest was de dood van George Floyd, een zwarte man die vorige week overleed nadat een politieagent lang met zijn knie op zijn nek zat. Veel aanwezigen op de Dam droegen mondkapjes, maar anderhalve meter afstand houden was veelal ondoenlijk.



En dat leidt tot afkeuring onder experts en politici. De drukke demonstratie was ‘echt buiten de perken’, reageert justitieminister Ferd Grapperhaus (CDA) vanavond. Dat is ‘pijnlijk voor alle mensen die zich de afgelopen weken wel aan de coronamaatregelen hebben gehouden.’ Hij wijst erop dat het aan burgemeester Femke Halsema, samen met politie en justitie, was om de betoging te beletten of op te breken. ,,Het demonstratierecht is een grondrecht, maar er moet te allen tijde wel 1,5 meter afstand gehouden worden”, onderstreept de minister.

Risico’s

De verontwaardiging over de betoging van ongeveer 5000 mensen, die op het plein in de hoofdstad te dicht samendromden, is groot. Experts wijzen op de risico’s van massale bijeenkomsten waar niet genoeg afstand gehouden wordt. ,,Demonstreren is een recht, maar je moet je wel aan de regels houden”, meldt Jan Kluytmans, hoogleraar microbiologie uit Breda. ,,Afstand houden dus. Waarom zou dat hier niet gelden? Het wordt lastig als we met meerdere maten gaan meten.”

Viroloog Ab Osterhaus: ,,Duizenden mensen bij elkaar is net een voetbalstadion, en we weten wat de gevolgen dan kunnen zijn. Het kan helpen dat het buiten is en mensen mondkapjes dragen, maar dit moet goed gemonitord worden.”

‘Wel riskant’

Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC en adviseur van de WHO, zag landelijk voornamelijk ‘een rustig beeld’, maar voor Amsterdam is het oppassen geblazen de komende weken, schetst ze: ,,Met zo’n grote groep moet je ervan uitgaan dat er wel mensen met een infectie tussen hebben gezeten, hoewel ik natuurlijk hoop dat mensen met (milde) klachten echt thuis blijven.” Volgens Koopmans is zo'n grote demonstratie ‘niet echt uit te leggen’ als elders, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, nog steeds strenge beperkingen gelden: ,,Dus ook bij zoiets moet je mijns inziens zorgen dat de regels wel gevolgd (kunnen) worden. Maar er geldt ook voor iedereen individueel: vermijd drukte, dat is nu ook door veel mensen in de wind geslagen. Ik snap de verontwaardiging over de situatie in de VS, maar dit is wel echt riskant.”

Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, twitterde een foto van de demonstratie naast een foto van de ic: ,,We weten dat bijeenkomsten van grote groepen zonder respect voor social distancing hét risico zijn voor verspreiding.’’

Maurice vd Bosch on Twitter Het was te verwachten. Ik zet er een foto naast van 2 maanden geleden. Dag en nacht hebben de zorgmedewerkers zich door het stof gewerkt. We weten dat bijeenkomsten van grote groepen, zonder respect voor social distancing, het risico zijn voor verspreiding van COVID19. #Amsterdam

Politici

BIj Kamerfracties op het Binnenhof heerst ook onbegrip. Onder meer VVD, CDA en PVV bekritiseren het besluit van burgemeester Femke Halsema om de demonstratie door te laten gaan. ,,Zoveel mensen zo dicht op elkaar: dat moet je absoluut niet willen”, zegt Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) op Twitter. Fractiegenoot Julius Terpstra spreekt van een ‘klap in het gezicht van de zorgverleners’ die juist op adem hoopten te komen nu het coronavirus voorlopig beteugeld lijkt.

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers noemt het ‘nooit gerechtvaardigd om met jouw gedrag tijdens die demonstratie het leven van anderen in gevaar te brengen’. Hij wijst op ‘de hartenkreet’ van ic-artsen die vrezen dat de demonstranten de corona-epidemie weer doen opleven. ,,Soms moet je een demonstratie stoppen omdat het te druk wordt”, laat ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weten. ,,We zouden dit allemaal samen doen”, brengt hij in herinnering.

Klaas Dijkhoff on Twitter De een ziet het voortbestaan van zijn bedrijf bedreigd. Een ander kan haar demente moeder niet bezoeken. Onze kinderen kunnen opa en oma niet knuffelen. En soms moet je een demonstratie stoppen omdat het te druk wordt. We zouden dit allemaal samen doen. #Amsterdam

Chris van Dam on Twitter Zo veel mensen zo dicht bij elkaar: dat moet je nu absoluut niet willen. Demonstreren is een belangrijk grondrecht, maar houd je verstand erbij. Veiligheid is ook gezondheid: welke afspraken heeft Bgm Halsema op voorhand met de organisatoren gemaakt? @cdavandaag https://t.co/rOQrFwaxB1

Reactie burgemeester Femke Halsema

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema - zelf ook aanwezig bij de demonstratie - heeft in het televisieprogramma Op1 gereageerd op de kritiek op de massabijeenkomst. Volgens haar werd ze verrast door het enorme aantal demonstranten.

Halsema zegt dat de organisatie achter de demonstratie had aangekondigd met 250 tot 350 mensen te gaan protesteren. ,,Meestal overdrijven die organisaties ook’’, zei de burgemeester in het tv-programma. ,,Dat neemt niet weg dat ik er onrustig over was’’.

Volgens de burgemeester werd ze verrast door de enorme toestroom van demonstranten vanmiddag. ,,Er was geen enkele verwachting dat het tot deze proporties zou uitgroeien.’’ In een uur stond volgens haar de Dam ineens vol.

PVV-leider Geert Wilders begrijpt niet dat terrasbezoekers strikt afstand moeten bewaren maar dat voor ‘een linkse demonstrant’ dat voorschrift ‘ineens niet meer’ geldt. Hij noemt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema ‘corrupt’ omdat ze ‘links boven de wet’ zou stellen en wil justitieminister Grapperhaus naar de Kamer roepen voor tekst en uitleg. D66-europarlementariër Samira Rafaela was zelf bij de demonstratie, maar hield het voor gezien. ,,Het werd echt te druk, waardoor 1,5 meter afstand houden lastig werd. Daarom ben ik weggegaan. En ik roep iedereen om 1,5 meter afstand te houden.”



Pieter Omtzigt on Twitter Deze quote is precies twee weken oud. En vier weken geleden hebben we de 4 mei herdenking overgeslagen. De Koning hield zijn indrukwekkende speech bijna alleen. https://t.co/ObsGnXjCIi

Het is zover bekend de enige grote controversiële bijeenkomst op de dag van de verstrekkende versoepeling van de lockdownmaatregelen. Horeca, bioscopen, theaters en musea openden weer hun deuren, al was het voor een beperkt aantal bezoekers. Op sommige plekken werd het te druk en werd publiek teruggestuurd.

Toch is de algemene indruk dat Nederlanders goed omspringen met de versoepeling, stelt voorzitter Hubert Bruls van de Veiligheidsregio’s. ,,Het is allemaal heel goed verlopen”, zegt hij via zijn woordvoerder. De demonstratie in Amsterdam is vooral een zaak voor de burgemeester van de stad, vindt Bruls.

