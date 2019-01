Massale zoekactie na melding over noodlanding vliegtuigje in Gooimeer

Hulp- en reddingsdiensten hebben vanmiddag op het Gooimeer bij Blaricum tevergeefs gezocht naar een ultralight vliegtuigje. Een automobilist meende gezien te hebben dat de ULM een noodlanding maakte op het water. Het is al de derde keer in korte tijd dat een noodmelding loos alarm blijkt te zijn.

De melding kwam binnen omstreeks 13.45 uur. ,,De automobilist reed op de A27 bij de Stichtse Brug in de richting van Almere. De man vertelde dat hij had gezien hoe een ULM op het water van het Gooimeer was geland. Van neerstorten was volgens hem geen sprake’’, zegt woordvoerder Lennart Koets van de Veiligheidsregio Gooi en Vechstreek.

Hulp- en reddingsdiensten rukten met groot materieel uit. ,,Acht boten van de KNRM, brandweer, reddingsbrigade en maritieme hulpverleners zochten het meer af naar de ULM. Ze kregen steun van een duikteam, een politie- en een traumahelikopter. Zowel op als onder het wateroppervlakte werden geen sporen van een ultralight toestel gevonden. De zoekactie werd beëindigd omstreeks 15 uur.’’

Niet geregistreerd

De veiligheidsregio gaat er volgens hem niet van uit dat de beller een grappenmaker was. ,,Hij is na de melding meteen teruggebeld om een en ander te controleren. De man kon niet meer details geven over de situatie omdat hij inmiddels voorbij het Gooimeer was. Na afweging van de resultaten van deze veiligheidscheck en de door de beller verstrekte informatie werd besloten om met groot materieel uit te rukken.’’

Afgelopen zomer waren er volgens Koets meerdere incidenten met ULM’s. Dat speelde ook een rol bij de afweging over het al dan niet lanceren van een zoekactie vanmiddag. ,,Het zoeken naar ultralight vliegtuigjes is erg lastig omdat de piloten zich niet hoeven aan te melden. Daardoor kunnen wij niet nagaan of zo’n ULM ergens is opgestegen of geland of wordt vermist’’, zegt Koets.

Roeiboot en zeiljacht

Vorige zondag rukten hulp- en reddingsdiensten massaal uit na een melding over een omgeslagen roeiboot op de Nederrijn bij Wageningen. Ook dat bleek loos alarm te zijn. De beller en twee getuigen verklaarden onafhankelijk van elkaar met zekerheid te hebben gezien dat een roeiboot met mensen omsloeg. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland Midden zou het onverantwoord zijn geweest om de melding niet serieus te nemen.