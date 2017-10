Maurice de Hond is somber over kabinet Rutte III

Update Nieuwe kabinet wil een overheidswietje

7 oktober Het aankomende kabinet met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil in de nieuwe regeerperiode een proef waarbij in een aantal gemeenten legaal wiet wordt verspreid. Deze zogenoemde 'overheidswiet' wordt landelijk geteeld. In totaal komen straks zes tot tien plaatsen in aanmerking.