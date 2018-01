Maurice de Hond weigert claim van twee ton te betalen

Maurice de Hond heeft bezwaar aangetekend tegen de claim en wil het conflict desnoods uitvechten bij de bestuursrechter, zegt hij tegen deze krant.

Nederlands bekendste opiniepeiler was sinds de zomer van 2014 bestuurder van de zogenoemde iPad-school De Viersprong in Amsterdam-Zuidoost. Twee jaar later, in oktober 2016, ging deze school dicht door gebrek aan leerlingen, maar de school kreeg desondanks nog negen maanden onderwijsgeld op haar rekening. Volgens de Onderwijsinspectie had de school echter geen recht op dit geld als er geen onderwijs wordt gegeven. Uitvoeringsorganisatie DUO vordert nu een bedrag van 207.738 euro en 34 cent terug. Dat nieuws bracht onderwijsblad AOB gisteravond naar buiten.

Maurice de Hond noemt de claim ‘gênant’. Volgens hem heeft DUO hem verkeerd geïnformeerd. Al in de zomer van 2016 was volgens hem bekend dat zijn school in Amsterdam-Zuidoost geen toekomst had. Om te overleven moest het in vijf jaar tijd een groei doormaken naar ruim 300 leerlingen, maar de school had op zijn hoogtepunt slechts 25 inschrijvingen. Ouders besloten de sluiting niet af te wachten en brachten hun kind onder op een andere school.

Gebeld

Quote Inmiddels lijkt het alsof wij een trucje hebben uitgehaald om geld te verdienen. Dat is niet zo. Maurice de Hond Er bleven een stuk of vier leerlingen over, die tot de herfstvakantie les kregen van één overgebleven docent. Op advies van het schoolbestuur werden de leerlingen overgeplaatst naar een tweede iPad-school in Amsterdam, die eveneens werd bestuurd door de stichting van De Hond, Onderwijs 4 Nieuwe Tijd. ,,Maar vóór we dit besluit namen heeft onze bestuurssecretaris naar DUO gebeld met de vraag of onze financiering door zou lopen tot het einde van het jaar. Het antwoord was ja,” vertelt De Hond.



De kwestie kwam aan het licht nadat onderwijsblad AOB vorig jaar berichtte dat de gesloten school nog maandelijks zo’n 23.000 euro ontving. Hierop stelde de Onderwijsinspectie alsnog een onderzoek in. Het concludeerde daarop dat De Voorsprong onterecht onderwijsgeld had gekregen tijdens de negen maanden dat ze geen les gaf.

Verscherpt toezicht

Volgens De Hond moet de Inspectie de hand in eigen boezem steken. ,,De Voorsprong stond in die tijd onder verscherpt toezicht. Maandelijks voerden het schoolbestuur en de Inspectie overleg over de financiën. Ze waren op de hoogte van onze plannen tot sluiting. De inspectie heeft echter nooit tegen ons gezegd: u heeft dit schooljaar geen recht meer op onderwijsgeld. Inmiddels lijkt het alsof wij een trucje hebben uitgehaald om geld te verdienen. Dat is niet zo.



Volgens De Hond hebben DUO en de Inspectie ‘boter op hun hoofd gehad’. ,,Ik vind het heel flauw dat ze in dit hele proces niet toegeven: we hebben een fout gemaakt en daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. We vorderen dat bedrag niet terug.”



Ook de tweede Steve Jobsschool, De Ontplooiing, had niet genoeg leerlingen om zelfstandig door te gaan. Het valt inmiddels onder een nieuw schoolbestuur en moet volgens de Inspectie flink trekken aan het onderwijsniveau dat afgelopen zomer als ‘zeer zwak’ werd bestempeld.

