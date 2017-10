Maxima: Ik vond het wel heel jammer dat hij niet even zwaaide

Wat een heerlijk chaos. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op de eerste dag van hun staatsbezoek aan Portugal aan boord van een karakteristieke tram gestapt en nu verdringen tientallen Nederlandse toeristen zich voertuig om een foto te maken van het paar. Leden van hun delegatie (hofhouding, ministers, diplomaten) trachten vergeefs de achterdeur van het gele trammetje, zonder reclame, op uitdrukkelijke wens van het hof te openen. Op de achtergrond joelen en zingen Zwitserse voetbalsupporters, die al de hele middag stevig bieren op de zonovergoten Praça de Comércio in Lissabon, in afwachting van de interland Portugal-Zwitserland. Een ritje met de tram. Een bezoek aan het prachtige Jerónimos-klooster. Even langs bij het stadhuis van de Portugese hoofdstad – een curieuze plek voor een koningspaar; in dit koninklijke paleis werd in 1910 met succes de republiek uitgeroepen.

We staan hier met een paar Nederlanders, hoeveel moeite is het om ons even te groeten

Toeristisch

Voor het fabelachtige gebouw wacht Peter de Caluwé (53) ‘zijn’ koning en koningin op. Hij is op vakantie in Lissabon en somt de programmaonderdelen van hun staatsbezoek op. ,,Allemaal plekken die wij ook bezoeken. Alleen niet met zo veel bombarie,’’ grijnst de man uit Middenmeer, die altijd op klompen loopt. ,,Dit zitten nu eenmaal het lekkerste.’’



Het is geen toeval dat Willem-Alexander en Máxima in Portugal veel toeristische hoogtepunten bezoeken. De economie van het land is sterk van toerisme afhankelijk, wat reclame kan geen kwaad.



,,Leve Willem-Alexander!,’’ schreeuwt De Caluwé als het paar arriveert. ,,De koning moest lachen, maar Máxima keek verschrikt op.’’ Dan, mopperend: ,,Ik vond het wel heel jammer dat hij niet even zwaaide naar ons. We staan hier met een paar Nederlanders, hoeveel moeite is het om ons even te groeten?’’



Bij het verlaten van het stadhuis komt alles goed. Willem-Alexander complimenteert De Caluwé met zijn schoeisel. Dan loopt de koning snel verder. Hij moet een tram halen.