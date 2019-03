Máxima opent vandaag Week van het Geld

Koningin Máxima opent, als erevoorzitter van de organisatie Wijzer in geldzaken, vandaag de Week van het Geld. Het basisonderwijs in heel Nederland besteedt deze week aandacht aan goed leren omgaan met geld.

De meeste kinderen hebben liever een jaar lang geen geld dan een jaar geen internet. Twee derde van de kinderen zegt ‘altijd goed na te denken voordat hij of zij geld uitgeeft’, maar de meesten mogen niet zelf bepalen wat ze met hun geld doen. Drie van de vijf kinderen zou zichzelf meer zakgeld geven als ze dit zelf mochten beslissen, en een meerderheid wint liever 20 euro voor zichzelf dan 40 euro om te delen met vier vrienden.

Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën dat als doel heeft verantwoord financieel gedrag van Nederlanders te bevorderen. De enquête vond plaats onder ruim 600 leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 van verschillende basisscholen. Het onderzoek is gedaan in de aanloop naar de Week van het Geld, die vandaag begint. Koningin Máxima opent vanochtend de negende editie van deze themaweek in Breda, in het Rat Verlegh Stadion, thuishonk van voetbalclub NAC.

Kletspot

Máxima, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken, woont vandaag in het stadion onder meer gastlessen bij over het omgaan met geld, waarbij leerlingen van verschillende basisscholen in Nederland aanwezig zijn. Ook voert de koningin een gesprek over het stimuleren van financiële vaardigheden op lokaal niveau met vertegenwoordigers van de gemeente Breda en voetbalclub NAC en leerlingen van de NAC Academy.

De officiële openingshandeling van de Week van het Geld is op een podium op het veld, voor de eretribune. Daar pakt Máxima een kaart uit een zogeheten kletspot; een pot met daarin kaartjes met onderwerpen die een gesprek op gang brengen. Vandaag zitten in die kletspot kaartjes met gespreksonderwerpen over geld.