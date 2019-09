Maximumsnelheid snelwegen naar beneden door stikstofuitspraak

Zorgen over milieuscha­de door groeiende berg kunstgras: ‘Rubberkor­rels net chemisch afval’

7:47 De groeiende stapels met oud kunstgras leiden tot zorgen over het milieu. In Nederland is geen enkel bedrijf dat oud kunstgras inneemt én recyclet, de dichtstbijzijnde verwerker zit in het noorden van Denemarken. En jaarlijks komen er honderden versleten kunstgrasmatten bij.