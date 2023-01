ME ontruimt gebouw Universiteit van Amsterdam: dertig demonstranten gearresteerd

met VideoDe mobiele eenheid (ME) van de politie is rond 20.15 uur gestart met de ontruiming van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam, dat sinds maandagmiddag bezet werd door tientallen klimaatactivisten. Die willen dat de universiteit de banden met Shell verbreekt.

De ME stuurde studenten met schilden en wapenstokken weg van het gebouw in het centrum van Amsterdam. Enkele demonstranten besloten buiten verder te demonstreren. Terwijl de Brand- en Traangaseenheid (BraTra) bezig was om de gebarricadeerde deur open te breken, zongen de demonstranten in koor: ,,We are peaceful, what are you?”

Een uur later lukte het de politie om het bezette gebouw binnen te dringen. Enkele demonstranten verschansten zich op het dak, waar zij een spandoek met de tekst ‘Cops of campus’ op hadden gehangen. Ook zij zijn rond 22.00 uur door de mobiele eenheid gearresteerd. De bezetters die uit het gebouw werden gehaald werden door demonstranten op straat met luid gejuich en liedjes ontvangen.

Het gebouw kon iets na 23.00 uur weer worden overgedragen aan de eigenaar, meldt de politie. De ME heeft dertig aanhoudingen verricht. Dinsdag hoopt de politie meer details over de ontruiming en de aanhoudingen naar buiten te kunnen brengen.

Een woordvoerder van de actievoerders zei maandagavond dat tientallen activisten in het Binnengasthuis zaten, een universiteitsgebouw. ,,Die komen er voorlopig niet uit." Buiten het gebouw stonden volgens de woordvoerder nog zo'n zeventig tot tachtig mensen te demonstreren. ,,We willen solidair zijn met degenen die binnen zitten", zo vertelde de woordvoerder.

Inmiddels heeft de Amsterdamse studentenvakbond (ASVA) de politieactie veroordeeld. ‘De ASVA keurt alle vormen van geweld af’, stelt voorzitter Aziza Filal in een schriftelijke reactie maandagavond. ‘Geweld is nooit de manier om tot een oplossing te komen, zeker als het over zo’n kwetsbaar onderwerp gaat. We moeten in deze tijden juist naar elkaar blijven luisteren met ideeën als basis. Een universiteit die politiegeweld verkiest boven dialoog is de wereld op zijn kop.’

,,Als mensen bij het pand demonstreren en wij kunnen niet veilig werken dan worden zij soms verzocht om te vertrekken, als zij dat niet doen dan kunnen zij worden aangehouden”, zegt een politiewoordvoerder over het verloop van de avond. De activisten maakten zich met de bezetting schuldig aan lokaalvredebreuk, liet een woordvoerder van het Openbaar Ministerie eerder weten. ,,Daarom is besloten om te ontruimen.”

Aangifte

Volledig scherm De politie grijpt in bij de bezetting van een universiteitsgebouw. © ANP De studenten hadden de voormalige Academische Club, onderdeel van het Binnengasthuis aan de Oudezijds Achterburgwal, sinds maandagmiddag bezet. Ze maken deel uit van een brede coalitie (onder andere University Rebellion en Mokum Kraakt zijn aangesloten) die wil dat de universiteit de samenwerking met Shell stopt.

Volgens de activisten financiert Shell minstens vier onderzoeksprojecten op het gebied van groene energie. Dat is greenwashing, vinden ze. ,,Maar liefst 95 procent van de financiën van Shell gaat naar de fossiele industrie,” zei geschiedenisstudent Carlos (22), actief bij Activistenpartij UvA, en een van de aanwezigen tijdens de bezetting. ,,Vijf procent wordt geïnvesteerd in groene projecten. Absurd, want ze presenteren zich als een groen bedrijf te midden van de klimaatcrisis.”

Met schilden veegt de ME de omgeving van het Binnengasthuis leeg.

De UvA had eerder al laten weten in principe niet tegen demonstraties en acties te zijn, maar bezettingen niet te toe te staan. ,,Vreedzame acties om de zorgen over het milieu onder de aandacht te brengen, zijn goed te begrijpen,” aldus Jan Lintsen, vicevoorzitter van het college van bestuur. ,,Ik maak me er zelf ook zorgen om. En protesteren en demonstreren mag, ook binnen de muren van de universiteit, maar bezetten wordt nooit toegestaan.” Volgens een woordvoerder van de UvA heeft het bestuur van de universiteit aangifte gedaan van huisvredebreuk.

Fossiele brandstoffen Een UvA-woordvoerder liet maandagmiddag weten dat de UvA niet werkt aan het bevorderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en geen onderzoek doet naar fossiele brandstoffen. ,,In een brief in antwoord op een petitie is een uitgebreide toelichting gegeven over de samenwerking met andere universiteiten en partners naar manieren om de transitie naar andere bronnen van energie te versnellen. De samenwerking met externe partijen is altijd op onze voorwaarden, waarbij de academische vrijheid, onafhankelijkheid en integriteit nooit in het geding mogen zijn.” Volgens de woordvoerder heeft de universiteit aangegeven in gesprek te willen gaan over samenwerkingen met de fossiele industrie. Ook gaan ze op zoek naar een geschikte ruimte voor deze discussie. ,,De Academische Club is daar niet geschikt voor.”