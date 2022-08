Medeleven met slachtoffers na drama bij buurtbarbecue: ‘Het was een apocalyptisch tafereel’

Groot is het medeleven met de bewoners van buurtschap Zuidzijde in Nieuw-Beijerland, na het drama zaterdagavond waarbij een vrachtwagenchauffeur op de jaarlijkse buurtbarbecue in reed. Er zijn meerdere doden te betreuren. ,,Ik leef mee met de nabestaanden, slachtoffers en alle aanwezigen’’, schrijft minister Dilan Yesilgöz-Zegerius op twitter.

,,Verschrikkelijk nieuws over het incident in Nieuw-Beijerland. Ik leef mee met de nabestaanden, slachtoffers en alle aanwezigen. Wens hen veel sterkte. Ook veel sterkte voor de betrokken hulp- en dienstverleners ter plaatse’’, is de hele tekst van de minister.

‘Deze staat voor altijd in ons geheugen gegrift’

,,Vanavond een heftig incident samen met de collega’s van brandweer Zuid-Beijerland en Heinenoord’’, schrijft de vrijwilligersploeg uit Nieuw-Beijerland op twitter. Zij waren als eerste brandweerwagen ter plekke. ,,Een apocalyptisch tafereel. Deze staat voor altijd in ons geheugen gegrift. Heel veel sterkte aan alle nabestaanden en betrokkenen en collega hulpverleners.’’

,,Het leek het net of we op een filmset beland waren’’, schrijven de collega-brandweerlieden van Zuid-Beijerland. ,,Sterkte aan alle nabestaanden van de omgekomen personen.’’

Ook burgemeester Charlie Aptroot toont zijn medeleven op twitter. ,,Zeer aangeslagen door de verschrikkelijke ramp in Nieuw-Beijerland, Hoeksche Waard. Mijn medeleven gaat uit naar de slachtoffers, hun families, ooggetuigen en de hulpverleners. Veel betrokkenen gesproken, waardering voor de manier waarop mensen er voor elkaar zijn.’’

Mensen zijn verslagen en emotioneel

De burgemeester, die in Friesland was, keerde direct terug naar zijn gemeente waar hij eenmaal ter plekke direct met de buurtbewoners sprak. ,,Het is een afschuwelijk ongeluk in kleine hechte gemeenschap. Het is afschuwelijk dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen,’’ reageerde hij vervolgens.

,,Echt heel erg wat er gebeurd is. De mensen zijn verslagen en emotioneel. Ze hebben grote zorgen. Weten niet hoe het gaat met familie of buren. Wij zijn de komende dagen als gemeente beschikbaar om de bewoners te helpen als ze hulp nodig hebben.’’

Commissaris van de Koning Jaap Smit schrijft op twitter: ,,Wat een afschuwelijk drama in Nieuw Beijerland! Ik ben in gedachten bij slachtoffers, nabestaanden, getuigen en hulpverleners en ik wens de gemeenschap aldaar alle sterkte in deze dramatische situatie.’’

