Medeoprichter Ongehoord Nederland komt terug op opmerking Holocaust-ontkenners

Van der Heyden is een van de oprichters van Ongehoord Nederland, een nieuwe publieke omroep die naar eigen zeggen ‘de stem vertolkt van de Nederlanders die nu niet gehoord worden’. De afgelopen week werden de zelfbenoemde vertegenwoordigers van de ongehoorde Nederlanders uitgebreid aan het woord gelaten in talloze media. Zo ook gistermiddag in het radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1, waar Van der Heyden aanschoof om uitvoerig ongehoorde meningen te bespreken.



In het interview ging Van der Heyden in op de vraag welke ongehoorde groepen mogelijk een podium krijgen bij zijn omroep. Hij stelde dat er twee onderwerpen zijn waarover interne discussie bestaat binnen Ongehoord Nederland: pedofilie en Holocaust-ontkenners. ,,Er zijn twee onderwerpen waar we niet uitkomen. Dat zijn twee onderwerpen waarvan je zegt: als die mensen zich ongehoord voelen, moet je die dan een podium geven?’’



Hierop vroeg presentatrice Margreet Reijntjes aan Van der Heyden of hij vindt dat je mensen die de Holocaust ontkennen – overigens een opvatting die in Nederland strafbaar is – een podium moet geven. Het antwoord van de zogenoemde ‘chef humor’ van Ongehoord Nederland is duidelijk: ,,Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind in wezen dat alle ongehoorden iets mogen zeggen.’’