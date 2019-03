Medewerkers Hornbach opgeschrikt door enorme spin in olijfboom

Het gaat volgens Dierenambulance Louterbloemen om een macrothele calpeiana, een van de grootste spinnensoorten in Europa. Het dier komt vooral voor in zuidelijke landen en in Spanje is het zelfs een beschermde soort. Het is niet de eerste keer dat de spin in Nederland is gespot.



Voor mensen is het beestje niet giftig en dus heeft de dierenambulance hem ‘nadat deskundig advies was ingewonnen op redelijke afstand’ in de vrije natuur uitgezet.