Medicijnen zeldzame ziekten hebben weinig effect

Meer auto's en bestelbus­jes op Nederland­se wegen

3:42 Het aantal voertuigen op de Nederlandse wegen is licht gestegen. Begin dit jaar waren er 12,5 miljoen geregistreerde voertuigen in ons land, een toename van twee procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn Jaarmonitor Wegvoertuigen.