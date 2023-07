Medicijntekorten blijven groeien: ‘We zijn doorgeschoten in drukken op de prijs’

met video Schiphol draait weer: geen lange wachtrijen, helft minder gecancelde vluchten. FNV voorspelt echter nieuwe problemen

Een jaar na de chaotisch verlopen zomer van 2022 is Schiphol de vakantie nu wel goed gestart. Het aantal vertraagde en gecancelde vluchten is tientallen procenten gedaald. FNV Luchtvaart waarschuwt echter dat problemen niet structureel zijn opgelost en het later deze zomer alsnog kan misgaan. De bagageafhandeling blijft de bottleneck.