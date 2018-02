Meedoen aan loterij houdt zwaarlijvigen aan het sporten

Halt pakt online jeugd­cri­mi­na­li­teit aan

7:11 Jeugdcriminaliteit speelt zich steeds meer op internet af. Dat signaleert Halt in het jaarverslag over 2017. De instantie heeft daarom het afgelopen jaar verschillende proefprojecten opgezet om jongeren die online over de schreef gaan - bijvoorbeeld door naaktfoto's van anderen rond te sturen of te pesten - te straffen en bewust te maken van veilig en respectvol gedrag op het web.