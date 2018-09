Meer aandacht voor anticonceptie moet tienerzwangerschap voorkomen

Blokhuis geeft 53 miljoen euro uit aan de nieuwe aanpak in samenwerking met scholen, gemeenten, huisartsen, abortusklinieken en hulp- en kennisinstellingen. De voorlichtingscampagne zal zich richten op specifieke risicogroepen. ,,We gaan er voor zorgen dat bijvoorbeeld jonge mensen, migranten en laag opgeleiden beter de weg weten te vinden weten naar goede informatie over anticonceptie. En voor iedereen die toch onbedoeld zwanger wordt, verbeteren we de kwaliteit en beschikbaarheid van goede kennis, informatie en keuzehulpgesprekken."



Sinds 2010 is het aantal tienermoeders aanzienlijk gedaald. Ten opzichte van 2010 waren er vorig jaar 1000 minder. Ondanks dat dalende aantal, denkt Blokhuis dat een campagne toch noodzakelijk is. ,,In vergelijking met andere landen heeft Nederland lage cijfers als je kijkt naar tienermoeders en abortussen. Maar daar staat tegenover dat 1 op de 5 vrouwen in ons land ooit onbedoeld zwanger is geweest. Er valt dus ook nog veel extra werk te verzetten."