Meer dan honderd klimaatactivisten gearresteerd voor blokkeren privéjets op Schiphol

Een speciale eenheid van de Koninklijke Marechaussee is ingezet om het deel van de luchthaven te ontruimen. Vanmiddag rond 15.45 uur waren al meer dan honderd klimaatactivisten gearresteerd. De arrestatie van alle fietsende demonstranten gebeurde op hardhandige wijze. De demonstranten werden van hun fietsen getrokken en aangehouden. Sommigen van hen werkten niet mee en moesten worden meegesleept.



Een deel van de activisten heeft zich vastgeketend aan privéjets die daar staan. Anderen zitten eronder, zodat de toestellen niet kunnen opstijgen. Ook zij worden door de marechaussee opgepakt. ,,We hebben onze handen er vol aan”, zegt de woordvoerder van de marechaussee. ,,We hebben ervoor gezorgd dat de activisten niet verder het terrein op kunnen gaan.” De actie werd niet verwacht.



Op dit moment is de marechaussee nog steeds bezig met het doen van aanhoudingen. Het terrein wordt wel steeds leger. De gearresteerde activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace worden overgebracht naar detentieruimtes op Schiphol zelf.



In een reactie laten Extinction Rebellion en Greenpeace weten dat ze zijn ,,geschrokken van het onnodige geweld van de speciale eenheid van de politie bij onze actie. Er is minimaal één persoon behandeld aan een hoofdwond, door ambulancepersoneel, nadat die hardhandig van de fiets is getrokken. Het is vooralsnog onduidelijk of deze persoon ook naar het ziekenhuis is vervoerd.” De actiegroepen vinden dat de burgemeester de politie moet ‘terugfluiten'.