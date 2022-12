Meer dan honderd ongevallen op snelwegen door ijzel, gladde Polderbaan op Schiphol buiten gebruik

Rijkswaterstaat waarschuwt om niet de weg op te gaan. Er zijn al ongeveer 150 incidenten geteld, zegt woordvoerder Debby van Slegtenhorst. ,,Het zijn veel eenzijdige ongevallen, maar ook kop-staartbotsingen. We raden iedereen die toch de weg op moet aan om afstand te houden en heel goed uit te kijken op verbindingswegen en afritten.”

De hulpdiensten hebben ondertussen de handen vol, zegt een politiewoordvoerder in Brabant. Zo is de meldkamer deze avond druk met tientallen telefoontjes over aanrijdingen. ,,We kunnen niet overal naartoe rijden”, stelt hij. ,,Op dit moment moeten we keuzes maken en krijgen de incidenten met letsel voorrang.”

Baan dicht op Schiphol

Intussen is de Polderbaan op Schiphol tijdelijk gesloten wegens de gladheid. ,,Er wordt nu gesproeid op de baan met een antivries-vloeistof”, vertelt Schiphol-zegsman Stefan Donker. ,,We bekijken nu of dit sproeien het gewenste effect heeft. Wij kunnen namelijk geen zout op de landingsbaan strooien, dat is slecht voor de vliegtuigen.” Aankomende vluchten wijken voorlopig uit naar de Zwanenburglaan.

Volgens Rijkswaterstaat heeft het ijzelfront, dat via Zeeland ons land introk, inmiddels ‘de lijn Zwolle-Enschede’ bereikt. ,,De ijzel verlaat Zeeland langzaam. Maar een groot deel van het land heeft er nog mee te maken.”

In Zeeland, Zuid-Holland en Brabant gingen vanaf 18.00 uur meerdere wegen dicht door ongelukken. Onder andere de A4, de A15, de A20 en de A58 werden afgesloten. Later moesten ook andere provincies eraan geloven. Utrecht bijvoorbeeld. ‘We zijn druk met tientallen meldingen over aanrijdingen met materiële schade en/of letsel op snelwegen A27, A28, A2 en A12 in de provincie door gladheid. Mensen ga niet de weg op!’, schreef de politie op Twitter.

Ondertussen blijft Rijkswaterstaat zout strooien zolang het nodig is. Dat gaat in grote hoeveelheden: er is al meer dan 3,5 miljoen kilo zout verspreid. ,,Zodra er neerslag op een weg terechtkomt, kun je eigenlijk weer opnieuw beginnen”, legt woordvoerder Van Slegtenhorst uit.

Op de A12 bij Bleiswijk schoot een vrachtwagen zelfs van de weg de sloot in. De chauffeur moest door hulpdiensten bevrijd worden. Hij was aanspreekbaar en kon zelf naar de ambulance lopen om nagekeken te worden.

Bij een eenzijdig ernstig verkeersongeval op de N35 bij het Overijsselse Nijverdal is een 26-jarige vrouw uit die plaats om het leven gekomen. Het is niet duidelijk of het ongeval kwam door de gladheid. ‘Over de toedracht valt nog niets te zeggen’, stelt de politie, die een onderzoek heeft ingesteld.

Geen code rood

Weerinstituut KNMI ziet ondanks de gevaarlijke situatie op de wegen nog geen aanleiding om de waarschuwing van code oranje op te schalen naar code rood. ,,Dan praat je over een maatschappij-ontwrichtende situatie. Daar is nu geen sprake van.” Het KNMI heeft code oranje wel in alle provincies met twee uur verlengd, omdat de bodem minder snel warm wordt dan voorspeld. In Zeeland geldt de waarschuwing nu tot 23.00 uur. In de noordelijke provincies is code oranje tot 4.00 uur van kracht.

Het aantal incidenten op snelwegen schat Rijkswaterstaat tot nu toe op ongeveer 150. ,,Het is nu nog heftig buiten”, zegt een woordvoerster zondagavond laat als reactie op de eenzijdige ongevallen en kop-staartbotsingen die er plaatsvinden. De dienst kon nog niet direct zeggen of politie en brandweer ook problemen hadden om de ongevallen te bereiken.

De hoop en verwachting is dat de problemen morgenochtend als de spits begint voorbij zijn. Komende week krijgt Nederland heel zacht weer. Het zal voelen als herfst met temperaturen rond de 9 graden en vrijdag mogelijk 13 graden. Ook vriest het dan 's nachts niet meer.

