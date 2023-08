Meer dan twee uur vertraging na ongeluk op A4, traumaheli landt op snelweg

Voor jou getest Geur, schuim en reinheid, deze allesreini­ger wint de test: ‘Je voelt het vuil in de doek trekken’

Het aanbod aan schoonmaakmiddelen is gigantisch. Welke moet je nou hebben? Wij gingen een middagje poetsen met drie schoonmaakgoeroes. Tien allesreinigers, inclusief A-merken en huismerken, worden getest op geur, schuimfactor, vorm- en maat fles en uiteraard de reinigingsfactor. ,,Oh my god, dit slaat direct op je strot!’’