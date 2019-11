Meer duidelijkheid over ongeluk lijnbus: vader overleden, moeder kritiek, drie kinderen lichtgewond

Slachtof­fer abortusdra­ma in Diemen belde angstig naar familie ‘dat hij het kind niet wilde’

17:57 De Braziliaanse vrouw die acht maanden zwanger was toen ze overleed in Diemen nadat ze – waarschijnlijk onder dwang – abortuspillen innam, komt uit de stad Fortaleza. Haar familie is arm en probeert nu geld in te zamelen om de begrafenis van de vrouw en haar kindje te betalen.