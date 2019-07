Meer gezondheidsklachten door lachgas

Opvallend is dat vaker sprake is van langdurig gebruik en het gebruik van extreme hoeveelheden (meer dan 50 ballonnen of patronen). Dat bericht het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), dat onderdeel is van het UMC Utrecht, in zijn jaaroverzicht over 2018.



Veelvoorkomende klachten waren misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Daarnaast kwamen ook meldingen binnen over pijn op de borst, een verminderd zicht, verwardheid en angst.



Diverse gebruikers hadden last van tintelingen of een verdoofd gevoel in de armen en/of benen. Die klachten kunnen wijzen op een tekort aan vitamine B12. Dat tekort kan ontstaan door overmatig gebruik van lachgas. Neurologische klachten worden meestal na langdurig gebruik gezien, maar kunnen ook voorkomen na éénmalig gebruik van een grote hoeveelheid lachgas.



Het NVIC vindt de stijging van het aantal lachgasmeldingen een zorgelijke ontwikkeling.



Het NVIC is de nationale vraagbaak voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen.