Meer incidenten op Urk verwacht tijdens kerstvakantie: ‘Maak een eind aan speelkwartier’

Vlissingen is zonnigste plek van 2020

6 december Met zo’n 2135 uur zon was Vlissingen de zonnigste plek van 2020. Dat blijkt uit cijfers van Weeronline. 2020 gaat de boeken in als op twee na zonnigste jaar ooit. Alleen in 2003 en 2018 was het zonniger.