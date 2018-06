'Meer jonge kinderen met brandwonden'

Jaarlijks nemen ongeveer 92.000 mensen contact op met de huisarts in verband met een brandwond. Kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar zijn binnen die groep oververtegenwoordigd. In verhouding met de rest van de bevolking hebben zij een drie keer grotere kans om met een brandwond in de huisartsenpraktijk te komen en bij een huisartsenpost (in de avonduren of het weekend) is de kans zelfs vier keer groter. Dat blijkt uit cijfers uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen tussen 2010 en 2015.