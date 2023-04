Meer kortere straffen door dealtjes in rechtbank: ‘Je gaat niet onderhandelen in moordzaak’

Goed nieuws over de otter, maar egel heeft het moeilijk: ‘Natuur glijdt ons door de vingers’

Otters, bevers en slechtvalken doen het goed in Nederland. Maar met konijn, egel en adder gaat het bergafwaarts. Ondanks positieve lichtpuntjes trekt het Wereld Natuur Fonds geen vrolijke conclusies uit haar Living Planet Report 2023 over de natuur in ons land.