Meer legionellabesmettingen dan ooit tevoren: 561 besmettingen, 31 doden

Video Crimineel netwerk in Almelo ontmanteld met grote politieac­tie

10:50 Bij een grote actie tegen een crimineel netwerk rond georganiseerde hennepteelt in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo zijn vanochtend dertien mensen aangehouden. Ook zijn er dertien voertuigen en een vuurwapen in beslag genomen en zijn drie hennepkwekerijen opgerold.