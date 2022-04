Meer meldingen van verkrachting bij politie, maar meerderheid leidt niet tot aangifte

Het aantal geregistreerde incidenten van verkrachting bij de politie steeg de afgelopen vijf jaar met ruim 20 procent naar ruim 3000, blijkt uit cijfers van de Nationale Politie die EenVandaag opvroeg. In 2017 werden 2504 verkrachtingsincidenten geregistreerd, in 2021 waren dat er 3051. Tegelijkertijd blijft het aantal aangiftes fors achter. Slechts een kwart van de geregistreerde incidenten resulteert in een aangifte.

Ter context: bij veelvoorkomende criminaliteit (gewelds- vermogens- of vandalismedelicten) leidt circa driekwart van de meldingen tot een aangifte (afgerond 72 procent in 2019, en 83 procent in 2021). Bij verkrachtingen zijn die cijfers dus omgekeerd. Van alle zedenmisdrijven (waaronder ook aanranding en grooming) leidt ongeveer de helft tot een aangifte.

Ook bij de rechtbanken komen meer verkrachtingszaken voor: in 2017 waren dat er 196, vorig jaar 260. Maar het percentage veroordelingen is, net als het percentage aangiftes, juist gedaald: in 2017 leidde 83 procent van alle verkrachtingszaken ook tot een veroordeling; vorig jaar was dat 73 procent.

Topje van de ijsberg

Het aantal meldingen is bovendien vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg: in de afgelopen jaren werd naar schatting 70 procent van de zedenincidenten niet eens gemeld bij de politie. Wie zich meldt bij de politie na een verkrachting krijgt eerst een ‘informatief gesprek’ met twee zedenrechercheurs. De melder kan vertellen wat er is gebeurd en krijgt dan te horen of een aangifte kansrijk is. Volgens deskundigen wordt dat gesprek als ontmoedigend ervaren.

Al in 2020 was dit een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘Verschillende perspectieven’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV). Zedenrechercheurs kunnen ‘veel nadruk leggen op de onmogelijkheden van een zaak’, staat daarin, en op de ‘negatieve gevolgen voor het slachtoffer’ bij een aangifte: ,,Dit houdt sommige slachtoffers tegen om aangifte te doen.”

Volgens datzelfde onderzoek is de bedenktijd niet bij alle zedenzaken nodig, maar alleen als de verdachte een bekende van het slachtoffer is. Inmiddels zou dan ook niet meer standaard bij elke melding van verkrachting zo'n gesprek worden geïnitieerd, meldt de Inspectie JenV eind vorige maand in een bericht over de voortgang. ,,Als iemand direct aangifte wil doen van een zedenmisdrijf, moet dat kunnen", staat daar. In hoeveel gevallen er nog wel eerst een gesprek is, wordt niet vermeld.

Wachtlijsten

Naast het gesprek hebben zedenrechercheurs ook al jaren te maken met een gebrek aan mankracht. En dat is inmiddels een domino-effect, staat in het onderzoek van JenV: ,,Door het hoge aantal niet inzetbare zedenrechercheurs komen er meer werkzaamheden bij de overige zedenrechercheurs terecht” - en die vallen daardoor sneller uit. Bovendien zouden er onvoldoende opleidingsmogelijkheden zijn.

Daardoor moeten melders vaak maanden, zo niet jaren, wachten tot hun zaak in behandeling wordt genomen. De politie heeft als norm dat 80 procent van de zedenzaken uiterlijk binnen zes maanden na aangifte naar het OM gestuurd moet worden. Dat lukt echter lang niet altijd. In 2021 had de politie Midden-Nederland in totaal 233 zedenzaken die al langer dan zes maanden op de plank lagen, er werden dat jaar in totaal 641 meldingen gedaan bij deze regio, waarvan 400 aangiftes. In heel Nederland waren er op dat moment 820 aangiftes langer dan een half jaar in behandeling.

In 2019 kwam GroenLinks met een motie om de capaciteitsproblemen aan te pakken. De motie werd aangenomen, er kwam 15 miljoen euro extra voor uitbreiding van de zedenpolitie. Desondanks wordt de wachtlijst alleen maar langer. Deze week diende D66-Kamerlid Hanneke van der Werf daarom een nieuwe motie in, waarin het kabinet gevraagd wordt voor het einde van de kabinetsperiode de problemen op te lossen. Daar wordt komende dinsdag over gestemd.