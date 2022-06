Meer tijd voor herstel studenten na corona in mbo en hoger onderwijs

Met het vorig jaar gepresenteerde Nationaal Programma Onderwijs wil het kabinet de gevolgen van de coronapandemie opvangen en werken aan herstel. Voor het mbo en hoger onderwijs is toen 2,7 miljard euro beschikbaar gesteld om onder andere studievertraging in te halen en de mentale gezondheid van studenten te verbeteren.



Nu blijkt dat veel studenten nog altijd kampen met studievertraging of worstelen met hun mentale gezondheid. Dijkgraaf: ,,Tijdens gesprekken met studenten en bezoeken aan onderwijsinstellingen ben ik onder de indruk geraakt van de flexibiliteit en veerkracht die studenten, docenten en wetenschappers tonen om de gevolgen van coronapandemie het hoofd te bieden. Ik heb daar grote waardering voor. Ik zie echter ook dat de pandemie ontegenzeggelijk een flinke wissel op hen heeft getrokken.”

Afgelopen zomer hebben de instellingen herstelplannen gemaakt, maar het is niet gemakkelijk gebleken om al die plannen uit te voeren. Vooral de nieuwe lockdown in december en januari dwong hen tot een pas op de plaats. Dus wil de minister mbo’s, hogescholen en universiteiten meer tijd geven om herstel na corona in het mbo en hoger onderwijs mogelijk te maken. De middelen kunnen nu tot eind 2023 worden besteed, met 2024 als ‘uitloopjaar’.

Derde nog studievertraging

In een recente peiling onder ruim 30.000 studenten geeft twee derde van hen aan ondanks corona geen studievertraging te hebben, maar een derde dus wel. Bij bijna de helft van die groep studenten is de vertraging vier maanden of langer. Ook blijkt uit de studentenpeiling dat corona aanzienlijke sporen heeft achtergelaten op het mentale welzijn van studenten: een kwart geeft aan dat het slecht tot zeer slecht gaat met hun mentale gezondheid.

Er is ook goed nieuws: het stagetekort dat tijdens de pandemie bij een aanzienlijke groep studenten voor studie-achterstand zorgde, is inmiddels in rap tempo gedaald. Vooral in de zorg speelt het nog een rol van betekenis. Verder is de arbeidsmarktpositie voor pas afgestudeerden momenteel gunstig.

